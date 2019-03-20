Агропромышленный комплекс Удмуртии получит более 2 млрд рублей в 2019 году

Агропромышленный комплекс Удмуртии получит более 2 млрд рублей господдержки из консолидированного бюджета в 2019 году.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольгу Абрамову.

«На сегодняшний день на всю отрасль предусмотрено с учётом нацпроекта 2 млрд 385 млн рублей. Кроме этого, на фермерские хозяйства из федерального бюджета добавят порядка 20 млн рублей», — сказала она.

Средства будут направлены на выплату субсидий, проведение посевной кампании, строительство и реконструкцию животноводческих помещений, а также на возмещение части затрат дорогостоящего оборудования для доения.

До начала сезонных работ производители получат 830 млн рублей.

Ранее, как сообщало RIA56, в Оренбургской области рассказали о росте экспорта сельскохозяйственной продукции.