В Подмосковье начали принимать заявки на гранты с целью поддержки начинающих фермеров
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- РИА Новости
По его словам, в 2019 году на поддержку начинающих фермеров направили 67,5 млн рублей. Этого хватит более чем на 30 грантов.
На развитие семейных животноводческих ферм выделили 165,7 млн (пять грантов).
В первом случае заявки можно отправлять до 26 июля, во втором — до 30 июля.
«Проведение конкурсных отборов запланировано на первую декаду августа», — уточнил Разин.
Ранее «Газета.Ru» сообщала о приёме заявок на распределение земельных участков по программе «Ленинградский гектар».