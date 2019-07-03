В Подмосковье начали принимать заявки на гранты с целью поддержки начинающих фермеров

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В Московской области начали принимать заявки на получение грантов с целью поддержки начинающих фермеров и развития семейных ферм, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия Андрея Разина.
В Подмосковье начали принимать заявки на гранты с целью поддержки начинающих фермеров
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

По его словам, в 2019 году на поддержку начинающих фермеров направили 67,5 млн рублей. Этого хватит более чем на 30 грантов.

На развитие семейных животноводческих ферм выделили 165,7 млн (пять грантов).

В первом случае заявки можно отправлять до 26 июля, во втором — до 30 июля.

«Проведение конкурсных отборов запланировано на первую декаду августа», — уточнил Разин.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о приёме заявок на распределение земельных участков по программе «Ленинградский гектар».

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