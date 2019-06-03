СМИ: Экспортная выручка сельхозпредприятий России выросла втрое за четыре года
- РИА Новости
Наибольший объём выручки в 2018 году принесли злаки (658,12 млрд рублей), рыба (269,47 млрд рублей) и жиры растительного происхождения (167,96 млрд рублей).
Если говорить о злаковых, то основная доля продаж пришлась на пшеницу. Чаще всего её закупают Египет, Турция, Иран и Саудовская Аравия.
Главными потребителями рыбы и ракообразных названы Южная Корея, Китай и Нидерланды.
Жиры и масла растительного и животного происхождения наиболее часто закупают КНР, Турция, Египет, Иран и Норвегия.
Ранее телеканал «360» сообщал, что объём экспортной продукции агропромышленного комплекса Московской области в I квартале 2019 года составил $210,9 млн.