СМИ: Экспортная выручка сельхозпредприятий России выросла втрое за четыре года

Экспортная выручка сельхозпредприятий России с 2014 по 2018 год выросла втрое в рублёвом эквиваленте (с 517,8 млрд до 1,57 трлн) и в 1,7 раза в долларовом (с 16 млрд до 25 млрд). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитической компании FinExpertiza.

Наибольший объём выручки в 2018 году принесли злаки (658,12 млрд рублей), рыба (269,47 млрд рублей) и жиры растительного происхождения (167,96 млрд рублей).

Если говорить о злаковых, то основная доля продаж пришлась на пшеницу. Чаще всего её закупают Египет, Турция, Иран и Саудовская Аравия.

Главными потребителями рыбы и ракообразных названы Южная Корея, Китай и Нидерланды.

Жиры и масла растительного и животного происхождения наиболее часто закупают КНР, Турция, Египет, Иран и Норвегия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что объём экспортной продукции агропромышленного комплекса Московской области в I квартале 2019 года составил $210,9 млн.