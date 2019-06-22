«Другие преступления есть, а наркотиков нет»: из-за чего произошёл межэтнический конфликт в Чемодановке

Конфликт в Пензенской области начался с бытовой ссоры, а в итоге вылился в историю, о которой заговорили по всей стране. В массовой драке между местными этническими русскими и местными же цыганами погиб молодой житель Чемодановки, ещё несколько человек серьёзно травмированы. Потери — со стороны русских. Это ещё больше подлило масла в огонь — в соцсетях заговорили о серьёзном межэтническом конфликте и «обнаглевших цыганах». Специальный корреспондент RT отправился в Чемодановку, чтобы попытаться понять, что на самом деле там произошло.

13 июня в селе Чемодановка Пензенской области местные русские жители подрались с местными же цыганами. Ромалов на разборку пришло больше. В итоге один русский погиб, один попал в реанимацию, ещё трое легко ранены. На следующий день несколько сотен обитателей деревни перекрыли федеральную трассу «Урал», требуя поймать и наказать убийц. Сотни цыган из пригорода Пензы, испугавшись погромов, сбежали в одну ночь. Сельская потасовка быстро переросла в скандал федерального масштаба — о ситуации доложили президенту, а губернатор области Иван Белозёрцев даже заявил, что лодку раскачивают агенты из-за рубежа. Мы попытались разобраться, в чём была настоящая причина конфликта и стоит ли ждать подобных инцидентов в будущем.

«Спокойно ли на селе»

Сейчас в селе спокойно. В некоторых цыганских домах разбиты стёкла, кое-где на заборах написано: «Убирайтесь». Но это следы протестов 14 июня, когда перекрывали дорогу. Тогда был наибольший накал эмоций. Больше жильё не трогали.

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Один дом сгорел в соседней деревне Лопатки. Местные говорят о поджоге. Непонятно только, кто зажёг спичку. То ли это были сами цыгане, то ли рассерженные русские. Следствие ещё идёт.

После драки улицы активно патрулируют полицейские. Да и соседи следят, чтобы в пустые дома посторонние не ходили.

Все цыгане из Чемодановки и Лопаток — в общей сложности около 900 человек — уехали. Побег был таким спешным, что всю свою скотину ромалы попросту бросили.

Слава богу, местные власти не оставили животных погибать голодной смертью в загонах. Областная ветеринарная служба скотину пересчитала и передала на время ближайшему аграрию. Сейчас 80 свиней, корова, кролики и куры живут на ферме.

Цыгане бросили и скот. К счастью, животных передали местному фермеру, который о них позаботится до возвращения хозяев

© Александр Фёдоров / RT

«Мне вся эта живность даром не нужна, — посетовал колхозник, приютивший цыганскую скотину. — Каждый день приходится заполнять отчёт, не помер ли кто. Кормлю за свой счёт. Но что делать — власти попросили. Сколько у меня пробудут животные, не знаю. Непонятно даже, вернутся ли цыгане назад».

Цыгане, убегая, побросали вещи

© Александр Фёдоров / RT

По интернету ходила информация, что чиновники автобусами депортировали цыган из Чемодановки. Ничего подобного — люди сами уехали кто куда. В основном перебрались к родственникам. Кто в райцентр — Бессоновку, кто в Пензу, кто в соседние области.

«Мне уже звонили мои соседи-цыгане, спрашивали, спокойно ли на селе и можно ли вернуться, — рассказал житель Чемодановки Алексей. — Ну а как иначе — у них же тут дом и всё имущество».

Губернатор Иван Белозёрцев рассказал RT, что власти возвращению цыган никак препятствовать не будут. Люди имеют право жить на своей земле в своих домах.

Возмущённые селяне расписали заборы цыганских домовладений

© Олег Адамович / RT

Но параллельно местные коммунальщики начали проверять законность подключения цыганских домов к коммуникациям. Неожиданно оказалось, что многие семьи нелегально провели себе свет и сделали врезы в газовую трубу.

В цыганских домах в Чемодановке разбили окна

© Александр Фёдоров / RT

Сейчас по селу ездят автовышки «Россетей» — энергетики обрезают лишние провода.

Власти демонстративно бросились наводить порядок.

Что произошло?

Всю неделю перед 13 июня в Пензенской области стояла страшная жара. Молодёжь в Чемодановке буквально не вылезала из сельского пруда.

На пляже отдыхали местные школьницы и подростки-цыгане. В какой-то момент парни начали приставать к девушкам. Школьницы попросили плававшего рядом мужчину заступиться за них. Мужчина подростков прогнал.

Вот, собственно, и всё.

«Были дети, которые поссорились на пруду», — описала ссору президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр.

Но конфликты с цыганами у русских случались и раньше. Люди в Чемодановке не сошлись менталитетами. Цыганские дети — шумные, яркие, активные. Могут надерзить, могут что-нибудь не так сделать, в огород залезть… При этом слушаются они только своих. Русский сделает замечание — его слова проигнорируют.

Случай на пруду 13 июня просто стал одним из череды похожих. Местные решили поговорить с родителями подростков, чтобы те уже приструнили своих детей.

К дому цыган пришли человек 25 русских. Их встретили столько же цыган. Спокойный разговор не вышел — все начали кричать друг на друга и размахивать руками, рассказывают очевидцы. К цыганам прибыло соседское подкрепление. К началу драки их собралось уже человек 100. Полетели кирпичи и куски шифера…

Больше всего пострадали случайные люди. Житель Чемодановки Сергей Пугачёв, который сейчас в реанимации, просто живёт рядом с местом драки. Он вышел на улицу, чтобы убрать машину, — до неё долетали камни. В итоге попал под горячую руку.

Елена, вдова убитого жителя Чемодановки Владимира Грушина

© Александр Фёдоров / RT

Погибший Владимир Грушин просто пошёл посмотреть, что происходит.

«Он в тот день чинил машину у дома, — рассказала RT вдова Елена. — Супруг услышал шум и решил проверить. Я ему говорила, чтобы не ходил, но он меня не послушал».

Владимиру Грушину в голову попал кусок кирпича, брошенный вслепую кем-то из цыган. На следующий после драки день Грушин звонил матери и говорил, что жив и выкарабкается. Мужчина умер в больнице.

«Власти пообещали закрыть кредиты, которые были у нашей семьи, — говорит Елена Грушина. — Помогли с организацией похорон. Сейчас со всей страны мне пишут слова поддержки, деньги присылают».

Тем временем следователи задержали 28 цыган, участвовавших в драке. Полиция собрала все камни, кирпичи и куски шифера с места побоища для проведения экспертизы ДНК. Важно понять, кто в дерущейся толпе оказался убийцей.

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Сами цыгане заявляют, что им пришлось защищаться.

«К цыганскому дому пришла толпа русских мужиков, — рассказал барон ромалов из Чемодановки Николай Иванов. — Среди них были пьяные. Им предложили разобраться во всём завтра, в присутствии полицейских. Но они отказались, заявляя, что хотят решить вопрос сразу. Согласитесь, так не делается. Если у них были претензии к кому-то конкретно, надо было писать заявление в ОВД. А так жители просто самосуд устроили. Мне очень жаль, что пострадали люди. Кирпичи летели не прицельно, никто специально никого убивать не хотел. Пока правоохранители задержали цыган, но обещают найти зачинщиков и с русской стороны».

В чём же истинная причина такой вражды? Подростки спровоцировали деревенских, но больше похоже, что ссора у пруда оказалась лишь поводом.

Николай Иванов, цыганский барон Чемодановки

© Александр Фёдоров / RT

Власти вовремя среагировать не успели. Отдел полиции в селе закрыли давно. Всеми делами занимался один участковый. В обычной ситуации драку должны были бы разнять именно полицейские, но ближайшему наряду до Чемодановки от райцентра Бессоновка ехать примерно 20 км.

Отсутствие полиции — ещё одна причина, почему люди пошли разбираться с цыганами сами. Селяне привыкли, что власти реагируют на жалобы долго, а патрульных можно вообще не дождаться. Бензин ограничен, никаких лимитов не хватит, чтобы приезжать из-за каждой ссоры.

Сейчас губернатор пообещал вернуть в Чемодановку отдел полиции. Но как скоро вернётся доверие людей?

Чемодановку патрулируют полицейские, чтобы никто не заходил в опустевшие цыганские дома

© Олег Адамович / RT

Интересно, что в той же Пензенской области много других цыганских общин, где люди мирно уживаются и не проливают кровь.

Цыгане цыганам рознь

Сейчас в регионе живут четыре цыганских табора. Самый большой находится в Пензе — целый городской квартал на 500 частных домов занят цыганами. Место так и зовут — «цыганский посёлок». Сами жители называют себя котлярами — в память о том, что когда-то они зарабатывали на жизнь, чиня котлы.

Цыганский посёлок в Пензе существует с 1956 года, когда вышло постановление Совета министров СССР «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством». Всех кочевых цыган в принудительном порядке сделали оседлыми.

«Мы тут 63 года живём, — рассказал RT лидер общины Вячеслав Михай. — С соседями не ссоримся. Наши дети ходят в школу, взрослые ведут свой бизнес, торгуют, собирают металлолом. Мы опасаемся, как бы история Чемодановки не дошла до нас. Ведь наш табор не имеет никакого отношения к истории с убийством».

В городе и области есть ещё три табора. В одном живут крымские цыгане — мусульмане. В другом — сэрвы (по сути это даже не табор, цыгане расселились по квартирам по всей Пензе). В Лопатках и Чемодановке четвёртый табор, цыган которого называют влахами (в честь румынской исторической области Валахия, из которой 500 лет назад они вышли).

Ромалы из разных таборов друг с другом мало пересекаются. У них разное место жительства, свои лидеры и интересы. Сейчас три табора гадают, не придётся ли им коллективно отвечать за преступление влахов.

Влахи — относительно новый табор в Пензенской области. В этом и есть основная проблема и причина ссоры. Большая часть цыган не успела влиться в среду, что, для сравнения, произошло с теми же котлярами за последние полвека. Первые цыгане в Чемодановке начали селиться 30 лет назад, но их было мало.

Кстати, самые ранние переселенцы в Чемодановку вполне освоились и обрусели. Цыганские семьи — старожилы ходили в местную церковь, дружили с русскими и участвовали в общественной жизни.

Житель Чемодановки Игорь Желяев

© Александр Фёдоров / RT

«Наш батюшка отец Дмитрий предлагал восстановить старую церковь, — рассказал житель Чемодановки Игорь Желяев. — Я вместе с цыганами вывозил битые кирпичи и мусор от здания дореволюционного храма».

Разбитая машина одной из цыганских семей в Чемодановке

© Олег Адамович / RT

А вот недавние переселенцы, которые прожили в селе не дольше нескольких лет, наладить отношения с русскими не успели. Подростки, пристававшие к девочкам на пруду, и были из семьи, которая живёт в Чемодановке недавно.

Надо включать в общественную жизнь

Интеграция ромалов в общество — настоящая проблема для многих стран. Россия тут не одинока. Французы несколько лет назад просто взяли и депортировали десятки тысяч цыган в Румынию и Болгарию. Каждому дали по билету на поезд и €300 наличными. Европейцы не смогли поладить с цыганами, поэтому нацменьшинство просто выгнали из страны.

Россия себе такого позволить не может. Цыгане в стране обладают всеми гражданскими правами. Но это не означает, что государству не нужно вовлекать их в общественную жизнь.

Готового рецепта, что конкретно надо делать, нет. Большая часть европейских программ по интеграции цыган благополучно провалилась. Наша страна какими-то успехами тоже похвастаться не может — в современной России крупных программ не было. Советские эксперименты можно назвать успешными условно. Цыганские колхозы быстро развалились. Разве что некоторые посёлки компактного проживания — как в Пензе — существуют до сих пор.

У социологов пока есть лишь общие соображения, как строить политику по отношению к цыганам. По мнению специалистов из Московского бюро по правам человека, которое плотно занимается темой цыган, надо начать со следующих шагов.

Властям следует активнее заниматься образованием детей. Многие цыгане не умеют ни читать, ни писать. Учёба в школе сделает подрастающих цыган более культурными и приспособленными для жизни в современном обществе.

Надо помочь цыганам решить бытовые проблемы. У многих нет паспортов или отсутствуют документы на жильё. Чтобы цыгане социализировались, переход на легальное положение для них должен быть простым.

Необходимы меры, которые упростят цыганам доступ к современной медицине и официальному рынку труда.

Губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев

© Александр Фёдоров / RT

Губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев в разговоре с RT заявил, что отдельная госпрограмма по интеграции цыган в области не нужна. Люди и так уживаются, а история в Чемодановке — просто исключение.

«Сколько раз я ни приезжал в село (Чемодановку. — RT), ни разу не было вопросов по взаимоотношениям с цыганами, — сказал глава области. — Какие-то рабочие вопросы есть, но острых межнациональных конфликтов нет. Я думаю, обстановка зависит от самих людей».

Но губернатор признаёт, что цыган надо вовлекать в общественную жизнь, приглашать на общественные слушания и включать в рабочие группы.

По мнению заведующего лабораторией региональных политических исследований Высшей школы экономики Ростислава Туровского, многие цыганские общины пока сами не стремятся выстраивать отношения с официальной властью. Ещё одна проблема — рассредоточенность цыган. Таборы есть в разных регионах, они могут быстро менять место жительства. Выходит, социализировать ромалов надо федеральному центру, так как на одном региональном уровне задачу не решить. Но если вся помощь пойдёт через Москву, то непонятно, какие общины её получат, а какие — нет.

«Другие преступления есть, а наркотиков нет»

Есть мнение, что проблему цыган можно решить, если просто заставить чиновников на местах выполнять свою работу. Не ходит ребёнок в школу — штрафуем родителей. Живут в самострое — опять штрафуем. И никакая госпрограмма не нужна.

Но практика последних лет показывает, что такие простые рецепты не работают. Репрессивные меры не помогают цыганам быстрее социализироваться. Табору проще переехать на другое место, где цыган не будут трогать чиновники.

Плюс не стоит забывать о провинциальной управленческой апатии. Того же конфликта в Чемодановке можно было бы избежать, если бы власти заранее начали бороться с первопричинами — реагировали на жалобы, разъясняли, воспитывали.

Европейцы уже убедились, что с цыганами нужно проводить более тонкую, нестандартную работу.

По данным последней переписи, в России живут 220 тыс. цыган. Это одно из самых многочисленных этнических меньшинств в стране. При этом отношение к цыганам в обществе зачастую плохое. Распространённый стереотип: цыгане только воруют, продают наркотики и получают пособия от государства.

В большинстве случаев реального основания для таких слухов нет. В сети про цыган из Чемодановки тоже написали, что они на каждом углу торгуют героином.

«Последний раз мы брали цыган за торговлю наркотиками в начале нулевых, — рассказал RT начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков. — Уже лет 10—15 из них никто не попадался с героином. Другие преступления есть, а наркотиков нет. Сейчас растёт популярность синтетических препаратов, спайсов, а ими в основном русские занимаются».

Это подтверждают и местные жители.

«В 2002 году героин в Лопатках и Чемодановке продавали чуть ли не в открытую. К нам наркоманы ездили из Пензы, покупали дозу, кололись и валялись прямо на улице. Наркотики продавали цыгане. Но я уже давно такого не видел», — рассказал житель Чемодановки Олег Осипов.

Выходит, кто-то заочно не любит цыган, даже не вникая в суть обвинений. Единственный выход — знакомство. Ведь обычно не любят или боятся всего того, чего не понимают.

В противном случае страна рискует получить ещё не одну Чемодановку. Фактически мы имеем дело с обычной бытовухой и несчастным случаем. Были бы с обеих сторон русские, никто бы и внимания не обратил — мало ли у нас в драке людей погибает. Но раз оказались замешаны цыгане, то люди перекрыли трассу, в Москве заволновались.

История Чемодановки прогремела на всю страну не из-за массовой драки, в которой погиб человек. Такое случается в сёлах регулярно. Шум поднялся, потому что участвовали цыгане. И это очень плохой симптом.