Белозерцев заявил о неуместности слухов вокруг инцидента в Чемодановке
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте правительства региона.
«Полную картину произошедшего — точное время, место, условия и причины конфликта выясняют следственные органы. Домыслы и слухи в данной ситуации, как вы понимаете, неуместны», — сказал он.
Белозерцев уточнил, что власти проанализировали причины возникновения конфликта и разработали необходимые меры по недопущению такой ситуации в будущем.
По словам главы области, в Чемодановке на бытовой почве произошёл конфликт между коренными местными жителями и цыганами.
«Лица цыганской национальности по собственной инициативе выехали из Чемодановки и Лопаток. Необходимо чётко понимать, что закон в России — один для всех. Если вина тех или иных лиц будет доказана, они понесут наказание в соответствии с российским законодательством. Другого быть не может в принципе. Причём речь идёт не только об уголовных делах, связанных с конфликтом, но и в целом о соблюдении российского законодательства», — добавил он.
Ранее Белозерцев заявил о стабилизации ситуации в Чемодановке.
13 июня в пензенском селе Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.
Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.
Согласно последним данным, Первомайский районный суд Пензы арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке.