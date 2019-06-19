Белозерцев заявил о неуместности слухов вокруг инцидента в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о неуместности домыслов и слухов вокруг конфликта в селе Чемодановка.

Об этом говорится на сайте правительства региона.

«Полную картину произошедшего — точное время, место, условия и причины конфликта выясняют следственные органы. Домыслы и слухи в данной ситуации, как вы понимаете, неуместны», — сказал он.

Белозерцев уточнил, что власти проанализировали причины возникновения конфликта и разработали необходимые меры по недопущению такой ситуации в будущем.

По словам главы области, в Чемодановке на бытовой почве произошёл конфликт между коренными местными жителями и цыганами.

«Лица цыганской национальности по собственной инициативе выехали из Чемодановки и Лопаток. Необходимо чётко понимать, что закон в России — один для всех. Если вина тех или иных лиц будет доказана, они понесут наказание в соответствии с российским законодательством. Другого быть не может в принципе. Причём речь идёт не только об уголовных делах, связанных с конфликтом, но и в целом о соблюдении российского законодательства», — добавил он.

Ранее Белозерцев заявил о стабилизации ситуации в Чемодановке.

13 июня в пензенском селе Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.

Согласно последним данным, Первомайский районный суд Пензы арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке.