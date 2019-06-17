Глава Пензенской области заявил о стабилизации ситуации в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о стабилизации ситуации в селе Чемодановка.

Об этом говорится на сайте правительства региона.

«По ситуации в Чемодановке. Она стабилизирована. Обстановка спокойная», — сказал он.

По его словам, основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации. В населённом пункте остались лишь два десятка сотрудников для поддержания правопорядка.

«20 человек работают в селе в целях обеспечения охраны правопорядка», — добавил Белозерцев.

Губернатор отметил, что в настоящий момент проводятся личные приёмы граждан прокурором Пензенской области, руководителем Следственного комитета, уполномоченным по правам человека. Следственные действия по ранее возбуждённым уголовным делам продолжаются.

Между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины задержан.

Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин был проинформирован о ситуации в Чемодановке.