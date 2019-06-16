В Пензенской области задержаны ещё 12 участников драки в Чемодановке

В Пензенской области задержаны ещё 12 участников драки, в результате которой погиб житель Чемодановки, сообщили в Следственном комитете. Один из задержанных подозревается в убийстве 34-летнего мужчины, отметили в ведомстве.

«В результате проведения большого объёма следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать ещё 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины», — сказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко. Её слова приводит ТАСС.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, отметила она.

Ранее сообщалось, что между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.