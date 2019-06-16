В Пензенской области задержаны ещё 12 участников драки в Чемодановке

Короткая ссылка
RT
В Пензенской области задержаны ещё 12 участников драки, в результате которой погиб житель Чемодановки, сообщили в Следственном комитете. Один из задержанных подозревается в убийстве 34-летнего мужчины, отметили в ведомстве.
В Пензенской области задержаны ещё 12 участников драки в Чемодановке
  • © YouTube/СК РФ

«В результате проведения большого объёма следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать ещё 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины», — сказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко. Её слова приводит ТАСС.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, отметила она.

Ранее сообщалось, что между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить