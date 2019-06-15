Дело об убийстве в Чемодановке передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал расследование дела об убийстве жителя Чемодановки в Пензенской области в Главное следственное управление СК.

«Александр Бастрыкин поручил предельно оперативно провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего, а также предпосылок к случившемуся», — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин потребовал установить всех должностных лиц, которые игнорировали тревожные сигналы от местных жителей и не предприняли своевременных мер.

Как отметили в СК, все участники конфликта установлены, трое фигурантов задержаны.

Ранее стало известно, что после драки в Пензенской области в полицию доставили 174 человека.

Конфликт между жителями села произошёл вечером 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы. Один из госпитализированных скончался утром 14 июня.