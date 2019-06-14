Дело о массовой драке в Пензенской области передали в СК

Уголовное дело о массовой драке в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в ходе которой погиб один человек и несколько пострадали, передано для расследования из органов полиции в Следственный комитет.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, конфликт между жителями села произошёл вечером 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, в том числе двое были госпитализированы. Один из госпитализированных скончался утром 14 июня.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

«Уголовное дело (об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. — RT) передано прокурором... из органов полиции в подразделение регионального следственного управления для дальнейшего расследования», — указано в сообщении СУ СК по Пензенской области.

Отмечается, что дело было переквалифицировано на статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователи установят мотивы преступления и всех причастных к преступлению лиц. Также будут проверены данные о возможном совершении иных незаконных действий, предшествовавших конфликту.

Ранее СК начал проверять данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном.