СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
«Следственным управлением организована доследственная проверка по распространённому в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия неустановленными лицами…» — заявили в СК.
По данным СМИ, конфликт произошёл в Старопромысловском районе Грозного.
В ведомстве добавили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Следственный комитет возбудил дело по факту стрельбы у автовокзала в Уфе.