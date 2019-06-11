СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

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Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного. Об этом информирует СУ СК России по Чечне.

«Следственным управлением организована доследственная проверка по распространённому в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия неустановленными лицами…» — заявили в СК.

По данным СМИ, конфликт произошёл в Старопромысловском районе Грозного.

В ведомстве добавили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Следственный комитет возбудил дело по факту стрельбы у автовокзала в Уфе.

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