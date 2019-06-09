СК возбудил дело по факту стрельбы у автовокзала в Уфе

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы возле автовокзала «Южный», в результате которой был убит мужчина и ранена женщина. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц)», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

По данным следствия, подозреваемый совершил нападение «на почве конфликта, возникшего в связи с имеющимся у него денежным долгом перед потерпевшим».

После инцидента он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Уфе у автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья выстрелил в водителя припаркованного рядом автомобиля и его пассажирку.

Впоследствии в Минздраве Башкирии рассказали, что пострадавшая девушка находится в крайне тяжёлом состоянии, водитель транспортного средства скончался на месте.