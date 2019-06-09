СК возбудил дело по факту стрельбы у автовокзала в Уфе
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц)», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
По данным следствия, подозреваемый совершил нападение «на почве конфликта, возникшего в связи с имеющимся у него денежным долгом перед потерпевшим».
После инцидента он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Уфе у автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья выстрелил в водителя припаркованного рядом автомобиля и его пассажирку.
Впоследствии в Минздраве Башкирии рассказали, что пострадавшая девушка находится в крайне тяжёлом состоянии, водитель транспортного средства скончался на месте.