В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

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В Уфе возле автовокзала «Южный» мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД по Башкирии.
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
  • РИА Новости

«Житель Уфимского района 25 лет выстрелил из огнестрельного оружия в 25-летнего уфимца — водителя LADA Priora, припаркованной возле вокзала, и в 24-летнюю пассажирку», — сообщили в МВД.

По данным ведомства, водитель от полученного ранения умер на месте ЧП. Женщина госпитализирована.

Подозреваемого задержали. По предварительным данным, конфликт произошёл на бытовой почте.

В апреле URA.RU со ссылкой на УМВД России по Курганской области передавало, что в регионе задержали двух подозреваемых в убийстве 17-летней студентки.

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