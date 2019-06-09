В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
- РИА Новости
«Житель Уфимского района 25 лет выстрелил из огнестрельного оружия в 25-летнего уфимца — водителя LADA Priora, припаркованной возле вокзала, и в 24-летнюю пассажирку», — сообщили в МВД.
По данным ведомства, водитель от полученного ранения умер на месте ЧП. Женщина госпитализирована.
Подозреваемого задержали. По предварительным данным, конфликт произошёл на бытовой почте.
В апреле URA.RU со ссылкой на УМВД России по Курганской области передавало, что в регионе задержали двух подозреваемых в убийстве 17-летней студентки.