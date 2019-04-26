В Кургане задержали подозреваемых в убийстве 17-летней студентки

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В Кургане задержали двух подозреваемых в убийстве 17-летней студентки, сообщает URA.RU со ссылкой на областное УМВД.
В Кургане задержали подозреваемых в убийстве 17-летней студентки
  • РИА Новости

Тело жертвы было найдено в лесу недалеко от города.

«В результате разыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства оперуполномоченными уголовного розыска задержаны граждане 1997 и 1999 годов рождения», — заявили в пресс-службе полиции.

В СУ СК России по региону завели уголовное дело. Как уточнила пресс-секретарь ведомства Олеся Гулькевич, с подозреваемыми работает следователь.

Ранее ФАН сообщало, что в Рязани задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек.

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