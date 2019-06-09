В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Уфе
- РИА Новости
«Женщина госпитализирована, она находится в крайне тяжёлом состоянии», — уточнила она.
Ранее сообщалось, что в Уфе у автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья выстрелил в водителя припаркованного неподалёку автомобиля, а также ранил его пассажирку.
В результате ЧП водитель транспортного средства скончался, девушка была госпитализирована.
В апреле URA.RU передавало, что в Курганской области задержали двух подозреваемых в убийстве 17-летней студентки.