В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Уфе

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Башкирии Светлана Кускарбекова в беседе с РИА Новости рассказала о состоянии девушки, пострадавшей в результате стрельбы у автовокзала в Уфе.
В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Уфе
  • РИА Новости

«Женщина госпитализирована, она находится в крайне тяжёлом состоянии», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что в Уфе у автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья выстрелил в водителя припаркованного неподалёку автомобиля, а также ранил его пассажирку.

В результате ЧП водитель транспортного средства скончался, девушка была госпитализирована.

В апреле URA.RU передавало, что в Курганской области задержали двух подозреваемых в убийстве 17-летней студентки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить