После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человек
«Продолжается опознание лиц, а также проведение иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников конфликта и очевидцев произошедшего (с этой целью в настоящее время в органы внутренних дел доставлено 174 лица)», — указывается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, после массовой драки сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей, провели обыски, осуществили девять осмотров места происшествия и назначили несколько экспертиз.
Конфликт между жителями села произошёл вечером 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы. Один из госпитализированных скончался утром 14 июня.