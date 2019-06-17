Песков: Путина проинформировали о ситуации в Чемодановке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин был проинформирован о ситуации в Чемодановке.
Песков: Путина проинформировали о ситуации в Чемодановке
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«Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. И сейчас президент был в Таджикистане, ему докладывалось, когда это всё случилось», — сказал Песков.

Вместе с этим он, отвечая на вопрос о возможном иностранном вмешательстве в ситуацию, указал, что о причинах произошедшего должны говорить сотрудники правоохранительных органов.

Ранее «Ведомости» писали, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев связал волнения в Чемодановке с влиянием США.

Также Белозерцев на своей странице в Instagram призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке.

Между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины задержан.

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