Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке
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«С момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идёт массовое распространение ложной информации. Однако в России принят закон, который направлен на борьбу с такими фейк-новостями», — написал он в Instagram.
По словам главы области, намеренное желание провокаторов посеять панику «должно быть оценёно соответствующими органами».
«Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной карты. Наша главная задача — защитить граждан, и мы её выполним», — отметил он.
Между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.
Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины задержан.