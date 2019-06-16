Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.

«С момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идёт массовое распространение ложной информации. Однако в России принят закон, который направлен на борьбу с такими фейк-новостями», — написал он в Instagram.

По словам главы области, намеренное желание провокаторов посеять панику «должно быть оценёно соответствующими органами».

«Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной карты. Наша главная задача — защитить граждан, и мы её выполним», — отметил он.

Между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины задержан.