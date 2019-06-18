Суд арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте ещё одного фигуранта уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. Таким образом все 28 участников конфликта были отправлены под стражу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Сергея Маслова.

«На сегодня все материалы рассмотрены, всем 28 фигурантам дела о драке в Чемодановке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — сказал он.

Утром 14 июня скончался мужчина, который пострадал в результате конфликта, произошедшего между жителями пензенского села Чемодановка.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, которое в итоге передали в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве мужчины был задержан.

17 июня глава Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев заявил, что все цыгане добровольно покинули село после произошедшего в населённом пункте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин был проинформирован о ситуации в Чемодановке.