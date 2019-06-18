Суд арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Сергея Маслова.
«На сегодня все материалы рассмотрены, всем 28 фигурантам дела о драке в Чемодановке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — сказал он.
Утром 14 июня скончался мужчина, который пострадал в результате конфликта, произошедшего между жителями пензенского села Чемодановка.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, которое в итоге передали в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве мужчины был задержан.
17 июня глава Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев заявил, что все цыгане добровольно покинули село после произошедшего в населённом пункте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин был проинформирован о ситуации в Чемодановке.