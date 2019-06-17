Чемодановку покинули цыгане

Короткая ссылка
Глава Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев сообщил, что все цыгане добровольно покинули село Чемодановка близ Пензы.
Чемодановку покинули цыгане
  • © Типичная Пенза
  • vk.com

«Никакого организованного вывоза цыган не было. Желающие выехать выехали в добровольном порядке», — приводит РИА Новости его слова.

Он предположил, что «многие подались в Волгоградскую область, где их местная диаспора готова была принять».

«На данный момент ни одной цыганской семьи в Чемодановке и Лопатках нет», — уточнил Фадеев.

Между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня. Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины задержан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин был проинформирован о ситуации в Чемодановке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить