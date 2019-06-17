Чемодановку покинули цыгане

Глава Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев сообщил, что все цыгане добровольно покинули село Чемодановка близ Пензы.

«Никакого организованного вывоза цыган не было. Желающие выехать выехали в добровольном порядке», — приводит РИА Новости его слова.

Он предположил, что «многие подались в Волгоградскую область, где их местная диаспора готова была принять».

«На данный момент ни одной цыганской семьи в Чемодановке и Лопатках нет», — уточнил Фадеев.

Между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня. Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины задержан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин был проинформирован о ситуации в Чемодановке.