Пензенская полиция патрулирует Чемодановку

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Полиция продолжает патрулировать улицы села Чемодановка у Пензы, где в массовой драке погиб один человек и ещё несколько пострадали.
Пензенская полиция патрулирует Чемодановку
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«В настоящее время в селе Чемодановка сотрудниками полиции продолжаются оперативно-профилактические мероприятия по охране общественного порядка и общественной безопасности. Также продолжается патрулирование улиц», — приводит РИА Новости слова представителя областного управления МВД Ольги Евдокимовой.

Она отметила, что план «Вулкан» в Бессоновском районе отменён.

Между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня. Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины задержан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин был проинформирован о ситуации в Чемодановке.

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