Число арестованных по делу о драке в Чемодановке увеличилось до 27
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Сергея Маслова.
«Сегодня арестованы на два месяца ещё 12 фигурантов дела о драке в Чемодановке, в отношении ещё одного рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения», — сказал собеседник.
Ранее суд арестовал на два месяца 15 фигурантов данного уголовного дела.
Утром 14 июня скончался мужчина, который пострадал в результате конфликта, произошедшего между жителями пензенского села Чемодановка.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, которое в итоге передали в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве мужчины был задержан.
17 июня глава Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев заявил, что все цыгане добровольно покинули село после произошедшего.