Число арестованных по делу о драке в Чемодановке увеличилось до 27

Первомайский районный суд Пензы арестовал ещё 12 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. В общей сложности под стражу были заключены 27 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Сергея Маслова.

«Сегодня арестованы на два месяца ещё 12 фигурантов дела о драке в Чемодановке, в отношении ещё одного рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения», — сказал собеседник.

Ранее суд арестовал на два месяца 15 фигурантов данного уголовного дела.

Утром 14 июня скончался мужчина, который пострадал в результате конфликта, произошедшего между жителями пензенского села Чемодановка.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, которое в итоге передали в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве мужчины был задержан.

17 июня глава Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев заявил, что все цыгане добровольно покинули село после произошедшего.