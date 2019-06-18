Число арестованных по делу о драке в Чемодановке увеличилось до 27

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Первомайский районный суд Пензы арестовал ещё 12 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. В общей сложности под стражу были заключены 27 человек.
Число арестованных по делу о драке в Чемодановке увеличилось до 27
  • © Артём Коренюк
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Сергея Маслова.

«Сегодня арестованы на два месяца ещё 12 фигурантов дела о драке в Чемодановке, в отношении ещё одного рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения», — сказал собеседник.

Ранее суд арестовал на два месяца 15 фигурантов данного уголовного дела.

Утром 14 июня скончался мужчина, который пострадал в результате конфликта, произошедшего между жителями пензенского села Чемодановка.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, которое в итоге передали в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве мужчины был задержан.

17 июня глава Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев заявил, что все цыгане добровольно покинули село после произошедшего.

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