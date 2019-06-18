Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
- ©Типичная Пенза
- vk.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца 15 фигурантам уголовного дела», — сказала собеседница.
Утром 14 июня скончался мужчина в результате конфликта, который произошёл между жителями пензенского села Чемодановка.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, которое в итоге передали в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве мужчины был задержан.
17 июня глава Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев заявил, что все цыгане добровольно покинули село после произошедшего в населённом пункте.