Дома покинувших Чемодановку цыган взяты под охрану

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина заявила, что дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной.

«Дома и имущество покинувших село цыганских семей находятся под охраной, правоохранительными органами выставлен пост», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что власти изучают вопрос законности возведения этих домов.

Ранее Черёмушкина рассказала, что обстановка в селе Чемодановка находится под контролем, цыганские семьи, покинувшие регион, обратно не возвращались.

13 июня в пензенском селе Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.

Согласно последним данным, Первомайский районный суд Пензы арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке.