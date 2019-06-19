Дома покинувших Чемодановку цыган взяты под охрану
- РИА Новости
«Дома и имущество покинувших село цыганских семей находятся под охраной, правоохранительными органами выставлен пост», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что власти изучают вопрос законности возведения этих домов.
Ранее Черёмушкина рассказала, что обстановка в селе Чемодановка находится под контролем, цыганские семьи, покинувшие регион, обратно не возвращались.
13 июня в пензенском селе Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.
Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.
Согласно последним данным, Первомайский районный суд Пензы арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке.