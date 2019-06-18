Власти сообщили, что ситуация в Чемодановке находится под контролем

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черёмушкина в беседе с РИА Новости рассказала, что обстановка в селе Чемодановка после массовой драки находится под контролем, цыганские семьи, покинувшие регион, обратно не возвращались.

«Жизнь идёт в Чемодановке в нормальном русле, ситуация абсолютно спокойная, находится под полным контролем... Цыганские семьи (на территорию села. — RT) пока не возвращались», — уточнила она.

Ранее Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте ещё одного фигуранта уголовного дела о массовой драке в Чемодановке. Таким образом, все 28 участников конфликта были отправлены под стражу.

Инцидент, в результате которого погиб человек, произошёл 13 июня. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, все цыганские семьи после случившегося покинули регион.