Прокуратура и СК Пензенской области примут граждан после ЧП в Чемодановке

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Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова и руководитель областного следственного управления СК России Дмитрий Матушкин в понедельник, 17 июня, проведут приём граждан в селе Чемодановка, где ранее произошла массовая драка.

«Приём состоится с 14:00 мск до 16:00 в здании Дома культуры села Чемодановка Бессоновского района по адресу улица Спортивная, 7а», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной прокуратуры.

Кроме того, уточняется, что на мероприятии будут присутствовать и другие должностные лица региона, в частности руководитель приёмной президента России и уполномоченный по правам человека.

13 июня между жителями села Чемодановка в Пензенской области произошёл конфликт, жертвой которого стал один человек.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.

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