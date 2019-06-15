Прокуратура и СК Пензенской области примут граждан после ЧП в Чемодановке
«Приём состоится с 14:00 мск до 16:00 в здании Дома культуры села Чемодановка Бессоновского района по адресу улица Спортивная, 7а», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной прокуратуры.
Кроме того, уточняется, что на мероприятии будут присутствовать и другие должностные лица региона, в частности руководитель приёмной президента России и уполномоченный по правам человека.
13 июня между жителями села Чемодановка в Пензенской области произошёл конфликт, жертвой которого стал один человек.
Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.