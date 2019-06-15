Губернатор Пензенской области пообещал выплатить кредит погибшего в массовой драке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на своей странице в Instagram сообщил, что выплатит кредит погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка.

«Вернуть сына, брата, мужа, отца, заменить его нельзя. Но это не значит, что не надо помогать. Я решения принял», — указал он после встречи с членами семьи скончавшегося мужчины.

По словам Белозерцева, погибший взял кредит на покупку дома в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, сестра мужчины также задолжала банку 400 тыс. рублей, выделенные для завершения строительных работ на участке.

«Значит, 400 тыс. я тоже погашу. Ну и мы договорились, какая сумма нужна на достройку», — заключил губернатор.

Похороны погибшего намечены на воскресенье, 16 июня.

По словам Белозерцева, расходы на организацию похорон местные власти возьмут на себя.

Ранее сообщалось, что между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.