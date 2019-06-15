«Попустительство получит жёсткую правовую оценку»: дело об убийстве в Чемодановке передано в центральный аппарат СК РФ

Дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области передано в центральный аппарат СК. Следователи установили всех участников драки, в результате которой погиб мужчина, три человека задержаны. Конфликт произошёл 13 июня. На следующий день жители Чемодановки устроили народный сход и перекрыли трассу М5 «Урал», но через некоторое время разошлись. Власти региона взяли ситуацию под контроль и пообещали привлечь виновных к ответственности.

Расследование дела об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В целях наиболее полного, объективного и оперативного расследования председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя Чемодановки в Главное следственное управление СК РФ», — заявила она.

Она также пояснила, что в СК потребовали установить и привлечь к ответственности всех виновных по этому делу. В том числе будут наказаны все должностные лица и сотрудники правоохранительных органов, которые игнорировали сообщения местных жителей и не приняли своевременных мер.

«Попустительство каждого ответственного лица получит жёсткую правовую оценку», — подчеркнула Петренко.

Задержание участников драки

Официальный представитель СК также рассказала, что следствию удалось установить всех участников драки, в результате которой погиб мужчина.

«К настоящему моменту в результате принятых следствием мер установлены все участники конфликта, устанавливаются их роли в произошедшем», — заявила Петренко.

На данный момент задержаны три фигуранта дела, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео задержания трёх участников конфликта. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов сопровождают их в участок.

Кроме того, на записи видно, как проводился обыск в машине задержанных. Следствию удалось обнаружить орудия, которые, предположительно, использовались во время массовой драки.

Дело об убийстве

По данным следователей, 13 июня между жителями села Чемодановка произошёл конфликт. Один из пострадавших, мужчина 1985 года рождения, поступил в больницу города Пензы с черепно-мозговой травмой. Ещё четыре человека остаются в больнице, один из них в реанимации.

Изначально по результатам массовой драки в Чемодановке было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее Следственный комитет Пензенской области переквалифицировал дело на статью об убийстве.

«Уголовное дело переквалифицировано на подп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30 и подп. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений)», — сообщили в ведомстве.

14 июня около 1,5 тыс. жителей села Чемодановка приняли участие в сельском сходе, на котором обсуждалась сложившаяся обстановка. Участники мероприятия перекрыли трассу М5 «Урал», но спустя время освободили дорогу.

На место схода местных жителей приехал губернатор области Иван Белозерцев. Он заверил собравшихся, что виновные будут наказаны по закону.

Глава региона также посетил семью погибшего и пообещал, что власти окажут помощь родственникам и организуют его похороны.

Позднее Белозерцев отметил, что ситуация взята под контроль.

«Закончили штаб по ситуации в Чемодановке вместе с инициативными жителями села. Ситуация стабильная. Подозреваемые задержаны», — сообщил он.

Губернатор также распорядился оказать УМВД по региону помощь в организации местного отделения полиции.

«Иван Белозерцев распорядился оказать УМВД помощь в организации отделения полиции в Чемодановке, где проживают 4 тыс. граждан. Кроме того, губернатор рекомендовал руководству торговых точек и точек общественного питания на территории Чемодановского сельсовета временно приостановить продажу алкоголя», — говорится в сообщении пресс-службы Белозерцева.

В данный момент продолжается опознание лиц, причастных к массовой драке. Ранее с этой целью в отделение полиции доставили 174 человека.

17 июня в администрации Чемодановского сельсовета будет вестись приём граждан по вопросам, связанным с расследованием дела.