Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве

Короткая ссылка
RT
Уголовное дело, возбуждённое после драки в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в ходе которой погиб один человек и несколько пострадали, переквалифицировано на статью об убийстве.
Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве
  • © sledcom.ru

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

«Уголовное дело переквалифицировано на п.п. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30 и п.п. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК России (покушения на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений)», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что конфликт между жителями села произошёл вечером 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, в том числе двое были госпитализированы. Один из госпитализированных скончался утром 14 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить