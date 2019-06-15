Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве

Уголовное дело, возбуждённое после драки в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в ходе которой погиб один человек и несколько пострадали, переквалифицировано на статью об убийстве.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

«Уголовное дело переквалифицировано на п.п. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30 и п.п. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК России (покушения на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений)», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что конфликт между жителями села произошёл вечером 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, в том числе двое были госпитализированы. Один из госпитализированных скончался утром 14 июня.