МВД: жители села в Пензенской области освободили трассу

Короткая ссылка
Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области на фоне драки, в результате которой погиб местный житель, вечером 14 июня перекрыли трассу М-5 «Урал», но спустя некоторое время освободили дорогу.
МВД: жители села в Пензенской области освободили трассу

    Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы областного управления МВД.

    «Движение восстановлено, всё работает в обычном режиме... Сейчас они (местные жители. — RT) разошлись и освободили дорогу», — заявила представитель ведомства.

    По её словам, с целью пресечения возможных массовых беспорядков в Чемодановке был введён план «Вулкан». В пресс-службе добавили, что «безопасность там на высоком уровне».

    Ранее в Чемодановке на фоне бытового конфликта произошла массовая драка, в результате которой пострадали пять человек, один из них скончался в больнице.

    По факту произошедшего органы МВД возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего, и хулиганстве.

    Материалы были переданы для расследования в Следственный комитет.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
    Ранее на эту тему:
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить