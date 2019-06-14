МВД: жители села в Пензенской области освободили трассу

Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области на фоне драки, в результате которой погиб местный житель, вечером 14 июня перекрыли трассу М-5 «Урал», но спустя некоторое время освободили дорогу.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы областного управления МВД.

«Движение восстановлено, всё работает в обычном режиме... Сейчас они (местные жители. — RT) разошлись и освободили дорогу», — заявила представитель ведомства.

По её словам, с целью пресечения возможных массовых беспорядков в Чемодановке был введён план «Вулкан». В пресс-службе добавили, что «безопасность там на высоком уровне».

Ранее в Чемодановке на фоне бытового конфликта произошла массовая драка, в результате которой пострадали пять человек, один из них скончался в больнице.

По факту произошедшего органы МВД возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего, и хулиганстве.

Материалы были переданы для расследования в Следственный комитет.