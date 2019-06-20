Цыганские семьи стали возвращаться в Чемодановку

Президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов сообщил, что большая часть цыганских семей, которые приехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулись домой.

«Большая часть семей вернулись в Чемодановку, ещё часть поехали к родственникам в Астраханскую область», — приводит Интерфакс слова Горбатова.

Ранее пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина заявила, что дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной.

13 июня в пензенском селе Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.

В связи с конфликтом цыганские семьи были вынужденны покинуть Чемодановку.