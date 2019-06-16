В Чемодановке запретили продажу алкоголя после массовой драки
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства региона.
«Правительство Пензенской области постановляет установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 15 по 17 июня включительно 2019 года на территории сёл Кижеватово, Лопатки, Чемодановка Бессоновского района Пензенской области», — указывается в документе.
Ранее сообщалось, что между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.
Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.
16 июня в Пензенской области были задержаны ещё 12 участников драки в Чемодановке.