В Чемодановке запретили продажу алкоголя после массовой драки

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В Чемодановке, а также ещё в двух соседних сёлах ввели запрет на продажу алкоголя до 17 июня включительно после массовой драки, в результате которой погиб человек.
В Чемодановке запретили продажу алкоголя после массовой драки
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства региона.

«Правительство Пензенской области постановляет установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 15 по 17 июня включительно 2019 года на территории сёл Кижеватово, Лопатки, Чемодановка Бессоновского района Пензенской области», — указывается в документе.

Ранее сообщалось, что между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.

16 июня в Пензенской области были задержаны ещё 12 участников драки в Чемодановке.

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