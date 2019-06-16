Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка

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Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Бессоновского района Вячеслава Демичева.

«Прошло отпевание. Около 300 человек или даже больше пришли проводить мужчину в последний путь», — сказал он.

Ранее сообщалось, что между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.

16 июня в Пензенской области были задержаны ещё 12 участников драки в Чемодановке.

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