Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка

Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Бессоновского района Вячеслава Демичева.

«Прошло отпевание. Около 300 человек или даже больше пришли проводить мужчину в последний путь», — сказал он.

Ранее сообщалось, что между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.

16 июня в Пензенской области были задержаны ещё 12 участников драки в Чемодановке.