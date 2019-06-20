«Свободный поток»: в правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

В четверг, 20 июня, президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит инициативу правительства РФ о введении штрафа до 2500 рублей для тех автомобилистов, которые проедут по платной дороге, не заплатив. Нововведение предлагается использовать в рамках внедрения бесконтактной системы оплаты проезда «Свободный поток», которая призвана разгрузить трассы. По мнению экспертов, инициатива совершенно обоснованна, так как многие недобросовестные водители стараются проехать зайцем.

В России может появиться новый штраф для владельцев транспортных средств. Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это. Об этом сообщает официальное издание Федерального Собрания «Парламентская газета».

Соответствующие изменения в отдельные законодательные акты РФ будут рассмотрены в четверг, 20 июня, президентским Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством главы комитета Госдумы по государственному строительству Павла Крашенинникова.

Для введения подобного штрафа предлагается применить систему «Свободный поток», суть которой состоит в том, что на платных трассах будет введена бесконтактная оплата проезда.

«Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд», — отметили в правительстве.

В качестве примера отработанного механизма для предотвращения бесплатного проезда авторы инициативы указывают на успешно применяемую в Москве практику по составлению актов административного правонарушения за не оплаченную вовремя парковку.

Ожидается, что впервые новую постоплатную форму задействуют в рамках реализации проекта по созданию и эксплуатации единой системы взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области. Будут упразднены стационарные пункты оплаты, строительство и содержание которых компенсируется за счёт повышенного тарифа. Кроме того, отсутствие шлагбаумов должно сделать платные дороги свободнее.

«Собранные суммы штрафов в полном объёме они (авторы инициативы. — RT) предлагают зачислять в бюджеты регионов», — говорится в материале.

В настоящее время автомобилисты могут воспользоваться платными трассами в 13 регионах РФ: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской и Тульской областях, а также в Удмуртской Республике и Санкт-Петербурге. Причём общая протяжённость участков дорог федерального и регионального значения, на которых взимается плата за проезд, превышает 1,3 тыс. км.

Строящаяся развязка на пересечении Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и Калужского шоссе

РИА Новости

© Алексей Куденко

В марте глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказывал о способах борьбы с автомобилистами, которые уходят от оплаты проезда по платным трассам. По его словам, ведомство планирует установить на всех пунктах взимания платы системы фотовидеофиксации, а также заменить гибкие шлагбаумы на более жёсткие.

«Средства, которыми сейчас стали пользоваться, мы оцениваем как легитимные, они нам уже позволяют говорить о том, что ситуация сдвинулась. Во-первых, проезд на светофорах: 90% пунктов взимания платы оборудованы светофорами — это раз. Во-вторых, система фотофиниша: начали выписывать квитанцию об уплате проезда на красный свет светофора», — отмечал он на пресс-конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня» 5 марта.

«Правильная инициатива в борьбе с автомошенниками»

Как считает автомобильный эксперт Роман Гуляев, разработанная правительством инициатива по введению штрафа для автомобилистов-неплательщиков обоснованна и справедлива.

«Действительно, расплодилась группа мошенников, которые стараются проехать по платной дороге бесплатно: либо пристраиваются за другим автомобилем, либо пролетают под транспондер за другим автомобилем — и этому другому автомобилю потом приходит оплата за него. Соответственно, инициатива правильная, пока из ситуации выходят тем, что на каждом пункте оплаты стоит светофор, который загорается красным до момента оплаты. Соответственно, за проезд на красный идёт штраф 1500 рублей», — заявил Гуляев в беседе с RT.

В свою очередь, автоэксперт Сергей Канаев призвал российских чиновников обратить внимание на практику, используемую в странах Восточной Европы.

«Там для проезда вне населённых пунктов есть так называемые виньетки, которые позволяют проехать любой категории транспорта, а временной отрезок регулируется от трёх дней до одного года. То есть вы можете заехать на любую АЗС, купить эту «виньетку» и ездить по стране. Причём всё считывается автоматически: она закрепляется на лобовое стекло — и никаких проблем не возникает. А то, что у нас сейчас на пунктах оплаты, — несовершенная система», — сказал собеседник RT.