СМИ: Злостным нарушителям ПДД в России могут запретить пользоваться каршерингом

Злостным нарушителям правил дорожного движения в России могут запретить пользоваться каршерингом, сообщает газета «Известия».

Речь идёт о тех, кто регулярно нарушает ПДД и хотя бы раз был лишён прав.

«Такие водители несут угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов: были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — заявил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

Он добавил, что в базе будет содержаться информация как о россиянах, так и об иностранцах.

Ранее автоэксперт, лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с ФАН оценил предложение заместителя главы столичного Центра организации дорожного движения Александра Евсина привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или стоимости машины.