В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального Собрания «Парламентская газета».

Ожидается, что 20 июня данное предложение будет рассмотрено на заседании президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

В частности, предлагается использовать систему «свободный поток» с постоплатой, что позволит освободить платные дороги, так как водителям не придётся останавливаться в пунктах оплаты.

Кроме того, строительство таких пунктов дорого обходится государственному бюджету.

Для стимулирования граждан оплачивать проезд предлагается ввести административное правонарушение по аналогии с существующей в Москве практикой наказания за неоплаченную вовремя парковку.

Собранные средства предлагается зачислять в бюджеты регионов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что злостным нарушителям ПДД в России могут запретить пользоваться каршерингом.

Автоэксперт Александр Холодов в беседе с Пятым каналом заявил, что при увеличении штрафов за повторное нарушение правил дорожного движения могут быть усовершенствованы способы обхода наказаний.