В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Ожидается, что 20 июня данное предложение будет рассмотрено на заседании президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
В частности, предлагается использовать систему «свободный поток» с постоплатой, что позволит освободить платные дороги, так как водителям не придётся останавливаться в пунктах оплаты.
Кроме того, строительство таких пунктов дорого обходится государственному бюджету.
Для стимулирования граждан оплачивать проезд предлагается ввести административное правонарушение по аналогии с существующей в Москве практикой наказания за неоплаченную вовремя парковку.
Собранные средства предлагается зачислять в бюджеты регионов.
Ранее газета «Известия» сообщила, что злостным нарушителям ПДД в России могут запретить пользоваться каршерингом.
Автоэксперт Александр Холодов в беседе с Пятым каналом заявил, что при увеличении штрафов за повторное нарушение правил дорожного движения могут быть усовершенствованы способы обхода наказаний.