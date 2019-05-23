Эксперт оценил идею МВД конфисковывать автомобили у пьяных водителей

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Автоэксперт Станислав Земцов в беседе с телеканалом «Звезда» оценил инициативу Министерства внутренних дел России законодательно закрепить конфискацию автомобилей у пьяных водителей.
Эксперт оценил идею МВД конфисковывать автомобили у пьяных водителей
  • РИА Новости

Как считает Земцов, водители будут покидать место ДТП, чтобы сохранить своё имущество.

«Если автомобиль будет на ходу, никто не захочет отдавать своё имущество. А машины есть как за 100 тыс. рублей, так и за 5 млн рублей», — заявил он.

Эксперт также отметил, что ответственность должен нести человек, который управляет транспортным средством. Если же владелец отдал машину в аренду или прокат и с ней что-то случилось, то он не должен нести за это ответственность, пояснил Земцов.

«А человек, находящийся за рулём, должен понести максимальное наказание», — добавил он.

Ранее автоэксперт, лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с ФАН оценил предложение заместителя главы столичного Центра организации дорожного движения Александра Евсина привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или стоимости машины.

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