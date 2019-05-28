Эксперт оценил предложение увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

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Автоэксперт Александр Холодов в беседе с Пятым каналом оценил предложение увеличить штрафы за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Эксперт оценил предложение увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Злостные нарушители, я думаю, найдут способ, как продолжать нарушать. Простые автомобилисты, к сожалению, будут платить больше… в тех случаях, когда они где-то зазевались и неумышленно нарушили», — заявил он.

По его мнению, нарушений действительно может стать меньше, но могут быть усовершенствованы способы обхода штрафов.

Ранее замглавы ГИБДД России Александр Быков сообщил, что ведомство предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что Государственная дума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

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