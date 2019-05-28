В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
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- РИА Новости
По его словам, в настоящее время «основная цель административного наказания не достигается» и «основная часть населения воспринимает (штрафы. — RT) как обычную плату за проезд».
«Если бы водитель узнал, что на третий-четвёртый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое», — цитирует ТАСС Быкова.
Ранее ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч — до 3 тыс. рублей.