В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

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Замглавы ГИБДД России Александр Быков сообщил, что ведомство предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации. 
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

По его словам, в настоящее время «основная цель административного наказания не достигается» и «основная часть населения воспринимает (штрафы. — RT) как обычную плату за проезд».

«Если бы водитель узнал, что на третий-четвёртый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое», — цитирует ТАСС Быкова.

Ранее ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч — до 3 тыс. рублей. 

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