В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Замглавы ГИБДД России Александр Быков сообщил, что ведомство предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.

По его словам, в настоящее время «основная цель административного наказания не достигается» и «основная часть населения воспринимает (штрафы. — RT) как обычную плату за проезд».

«Если бы водитель узнал, что на третий-четвёртый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое», — цитирует ТАСС Быкова.

Ранее ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч — до 3 тыс. рублей.