Ограничение по возрасту: в ГИБДД предложили снизить разрешённую скорость при перевозке детей

Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил ввести в ПДД норму о снижении максимальной разрешённой скорости на 20 км/ч при перевозке детей. При этом он предположил, что у инициативы будет много противников. По мнению экспертов, такой шаг положительно скажется на групповых перевозках, однако может создать трудности частным водителям. Кроме того, перед ГИБДД встанет проблема контроля за нарушением таких ограничений, считают специалисты.

Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч максимальную разрешённую скорость для водителей, перевозящих детей. Соответствующее заявление он сделал в ходе IV конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года».

«Я предложил в аппарате главка: давайте снизим скорость автомобиля, в котором водитель перевозит ребенка, на 20 км/ч от той скорости, которая максимальная. 90 км/ч — едешь со скоростью 70 км/ч, 60 ограничение — едешь со скоростью 40 км/ч», — приводит РИА Новости слова руководителя ГИБДД.

«Какой был ответ? Как мы будем это администрировать? Как мы будем наказывать? А зачем наказывать? Мы внесём правило дорожного движения. Почему мы едем с прицепом — и у нас минус 20 км/ч? А везём ребенка — не можем написать минус 20 км/ч?» — сказал Черников. Он призвал внести соответствующее изменение в ПДД.

«Потому что правила дорожного движения все открывают. Если будет написано, что ребёнка нужно везти при скорости минус 20 км/ч, пускай сознание хоть с этого начнётся», — заключил глава ГИБДД.

Как уточняет ТАСС, Черников предположил, что инициатива может не получить поддержки, но реализовать её всё же следует.

«Мы внесём это в ПДД. У нас много противников изменений в ПДД, но это одна из тонкостей, и она нужна», — приводит агентство фрагмент выступления Черникова. Он также выразил мнение, что на перевозящие детей автомобили следует наклеивать специальные знаки.

«Если в ПДД записано будет, что такая наклейка обязательна, — это хорошо было бы. Не надо это администрировать, выписывать штрафы, но предупреждение можно сделать», — сказал руководитель Госавтоинспекции.

Вопрос контроля

Наряду с другими инициативами по безопасной перевозке детей предложенная Черниковым мера является вполне своевременной, заявила в беседе с RT глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она согласилось с необходимостью ограничить скорость при групповых перевозках. Волынец упомянула важность встречной скорости при столкновении двух автомобилей.

«То есть если вдруг происходит столкновение, то скорость транспортных средств суммируется. Понято, что мы не снизим скорость для всех участников движения, но благодаря инициативе встречная скорость всё равно будет на 20 км/ч ниже», — сказала она.

При этом для водителей частных автомобилей инициатива может вызвать неудобство, поскольку автомобилистам с детьми придётся ехать медленнее потока, отметила эксперт.

Вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов считает, что подобные нововведения сложно администрировать в текущих условиях. В беседе с RT эксперт обратил внимание на то, что порядка 80% штрафов за превышение скорости сейчас выписывают при помощи камер.

РИА Новости

© Александр Уткин

«Автоматически камеры фотофиксации администрировать это не смогут. Это значит, что такого рода нарушения должны будут фиксировать инспекторы на дорогах. Мне кажется, что это, кроме как к проявлению коррупционных вещей, ни к чему хорошему не приведёт», — сказал Клевцов.

Вместе с тем он отметил, что ГИБДД провела успешную работу по информированию водителей и контролю за перевозкой детей в детских креслах, и развивать стоит именно это направление деятельности.

«Надо отметить, что за последние годы, контроль за детскими креслами сильно увеличился, и система пропаганды ГИБДД эффективно и успешно работает. Лучше, чтобы ГИБДД и дальше развивало это направление по пропаганде и надзору за водителями, перевозящих детей», — заключил эксперт.

Вместе с тем в ГИБДД заявили о планах освободить сотрудников от кабинетной работы и перевести их к службе на дорогах. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой.

«Мы будем оптимизировать личный состав, высвобождая его от кабинетной работы и направляя на надзорную деятельность», — приводит РИА Новости фрагмент из выступления Горового на четвёртой конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года».

По его словам, в ГИБДД понимают, что не все вопросы можно решить при помощи технологий.

Также по теме «Порядок достигается неотвратимостью наказания»: как идея ГИБДД повысить штрафы может сказаться на дорожной обстановке ГИБДД предложила шестикратное увеличение штрафа за превышение скорости на 20—40 км/ч и отмену льгот для систематических нарушителей...

Штрафы за превышение

Ранее ГИБДД выступило с ещё одной мерой, направленной на регулирование скоростных режимов. 10 апреля заместитель руководителя ГИБДД Олег Понарьин заявил, что ведомство предлагает шестикратно увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч.

В настоящее время за это нарушение предусмотрено взыскание в размере 500 рублей, в случае принятия предложенных ГИБДД мер штраф вырастет до 3000 рублей.

В ГИБДД считают, что введение подобной меры должно предотвратить рост количества ДТП, связанных с нарушением скоростного лимита.

В ведомстве также предложили лишить лиц, неоднократно нарушающих скоростной режим, возможности заплатить штраф с 50-процентной скидкой.

Кроме того, в ГИБДД выступили за за введение административной ответственности за превышение скорости на 10—20 км/ч. В настоящее время нештрафуемый порог равен превышению скорости на 20 км/ч.