В ЦОДД рассказали, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Какие машины в Москве чаще других нарушают ПДД? По статистике за полгода, чёрные, жёлтые и синие Mercedes Benz, BMW и ВАЗ», — говорится в сообщении.

Какие машины в Москве чаще других нарушают ПДД? По статистике за полгода черные, желтые и синие #MercedesBenz, #BMW и #ВАЗ. А самые дисциплинированные водители управляют #Chevrolet, #ГАЗ и #VW.



Что же было в начале? Цвет машины или бунтарский дух нарушителя? pic.twitter.com/i432EHWC9y — ЦОДД (@gucodd) 19 апреля 2019 г.

При этом меньше всего штрафов приходит владельцам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.

Ранее замглавы Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин заявил, что ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до трёх тысяч рублей.

Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU прокомментировал инициативу.