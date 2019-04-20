В ЦОДД рассказали, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

Короткая ссылка
Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Какие машины в Москве чаще других нарушают ПДД? По статистике за полгода, чёрные, жёлтые и синие Mercedes Benz, BMW и ВАЗ», — говорится в сообщении.

При этом меньше всего штрафов приходит владельцам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.

Ранее замглавы Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин заявил, что ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до трёх тысяч рублей.

Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU прокомментировал инициативу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить