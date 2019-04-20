В ЦОДД рассказали, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
«Какие машины в Москве чаще других нарушают ПДД? По статистике за полгода, чёрные, жёлтые и синие Mercedes Benz, BMW и ВАЗ», — говорится в сообщении.
Какие машины в Москве чаще других нарушают ПДД? По статистике за полгода черные, желтые и синие #MercedesBenz, #BMW и #ВАЗ. А самые дисциплинированные водители управляют #Chevrolet, #ГАЗ и #VW.— ЦОДД (@gucodd) 19 апреля 2019 г.
Что же было в начале? Цвет машины или бунтарский дух нарушителя? pic.twitter.com/i432EHWC9y
При этом меньше всего штрафов приходит владельцам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Ранее замглавы Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин заявил, что ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до трёх тысяч рублей.
Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU прокомментировал инициативу.