Больше вопросов, меньше ошибок: в России могут изменить теоретический экзамен в ГИБДД

ГИБДД планирует изменить теоретический экзамен на права. Так, количество вопросов в тесте увеличится, они будут разделены по категориям транспортных средств. Кроме того, если начинающий водитель допустит ошибку, которая в реальной ситуации могла бы спровоцировать ДТП, экзамен придётся пересдавать. Как отмечают в МВД, новую систему могут ввести уже в 2020 году. В то же время в Минтрансе предлагают разделить водителей на любителей и профессионалов. Если инициативу одобрят, желающие работать в сфере пассажирских и грузовых перевозок уже после получения прав должны будут проходить специальное обучение.

В России планируют изменить экзаменационные задачи для теоретического экзамена на права. Как сообщили в пресс-центре МВД России, нововведения могут появиться уже в 2020 году.

Так, ГИБДД предлагает внедрить «систему дифференцированной оценки» вопросов по степени их влияния на безопасность дорожного движения. Предполагается, что, если начинающий водитель выбирает вариант ответа, при котором в реальных условиях могло бы произойти ДТП, экзамен на этом заканчивается.

«Также рассматривается вопрос изменения действующей системы выставления оценки по результатам теоретического экзамена», — приводит РИА Новости текст сообщения МВД.

Кроме того, количество вопросов в тесте увеличится, а задания будут разделены по принадлежности к определённой категории транспортных средств.

«Таким образом, при проведении, например, экзамена по категории «А» экзаменационный билет будет состоять из задач, относящихся к проверке теоретических знаний управления мототранспортными средствами», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Требования к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством и выдаче водительских удостоверений повышаются с учётом поручений президента РФ Владимира Путина. Напомним, в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в частности, поставлена задача снизить смертность при ДТП в 3,5 раза по сравнению с показателем 2017 года и обозначено стремление к нулевому уровню смертности на автодорогах к 2030-му.

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Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочей встречи доложил главе государства о ежегодном снижении смертности на дорогах Подмосковья на 20—25%. Таких показателей удалось достичь благодаря видео- и фотофиксации нарушений скоростного режима, а также разделению полос.

В свою очередь, министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил оперативность действий дорожных служб Московской области и назвал чудом рывок региона по снижению уровня смертности.

Ранее в ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч и отменить скидку на штраф при оперативной уплате для систематических нарушителей скоростного лимита.

Помимо этого, депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении утвердили закон об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие или погибшие. Сейчас лицам, покинувшим место аварии, грозит лишение права управления автомобилем на срок от одного года до полутора лет или административный арест сроком до 15 суток.

Согласно законопроекту, который сейчас находится на финальной стадии рассмотрения, оставление места аварии приравнивается к ответственности за ДТП в состоянии опьянения. Таким образом, если автомобилист скрылся с места ДТП, в котором потерпевший получил тяжкий вред здоровью, то находившемуся за рулём грозит до четырёх лет лишения свободы, а в случае смерти одного из участников ДТП — от двух до семи лет. При гибели двух или более лиц водителю грозит тюремный срок от четырёх до девяти лет.

Любители и профессионалы

Между тем Министерство транспорта разработало поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Документ находится на этапе публичного обсуждения. Он предполагает разделение будущих водителей на любителей и профессионалов.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Согласно инициативе, тем, кто не планирует работать в сфере перевозок, не придётся изучать организационно-управленческие дисциплины, которые фактически не связаны с безопасностью дорожного движения.

«Представляется, что указанные требования избыточны для водителей, не планирующих заниматься профессиональной деятельностью. В то же время водители, нацеленные на осуществление профессиональной деятельности, приходят к работодателю после обучения в автошколе с недостаточным уровнем подготовки», — говорится в документе Минтранса.

Таким образом, желающие работать в сфере транспортных услуг должны будут пройти дополнительные курсы после получения водительского удостоверения. При этом спустя пять лет «водителям-профессионалам» придётся пройти повышение квалификации.