«Вели агитацию и организовывали разбойные нападения»: в Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ
В Подмосковье раскрыта ячейка запрещённой организации «Исламское государство», в состав которой входили семь человек. Деятельность злоумышленников пресекли усилиями ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.
Как сообщает СК, ячейка существовала с ноября 2016 года.
«На территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.
ФСБ уточняет, что террористической ячейкой руководили иностранные эмиссары. Как сообщает центр общественных связей ведомства, в деятельности организации участвовали граждане России, а также выходцы из Центрально-Азиатского региона и Закавказья.
«Установлено, что члены ячейки вели активную агитацию новых сторонников и организовывали разбойные нападения в разных регионах России», — сообщает ФСБ.
- © Кадр: видео ФСБ / РИА Новости
Отмечается, что в ходе задержания у злоумышленников обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература.
По информации следователей, участники группы занимались агитацией и вовлекали в организацию новых сторонников. Они также призывали к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.
Следственный комитет проводит обыски и другие действия, цель которых — установить всех участников организации. Позднее суд выберет меру пресечения в отношении задержанных членов ячейки ИГ.
Отметим, что в 2019 году ФСБ неоднократно сообщала о пресечении деятельности террористов, в том числе сторонников «Исламского государства».
Так, 26 апреля ФСБ задержала боевика ИГ в Нальчике. Мужчина, ранее бывший членом баксанской банды, планировал совершить резонансный теракт с самодельным взрывным устройством.
Сотрудники правоохранительных органов нашли в его жилище само взрывное устройство, экстремистскую литературу и другие доказательства причастности к подготовке взрыва.
«По имеющимся данным, ранее задержанный входил в состав так называемой баксанской бандгруппы, по указанию главарей которой занимался изготовлением самодельных взрывных устройств, аналогичных изъятому, использовавшихся при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыве сотрудников правоохранительных органов на территории КБР в период с 2009 по 2012 год», — говорится в сообщении ведомства.
А 23 апреля в Махачкале и Грозном ФСБ обезвредила целую ячейку ИГ. До задержания мужчины планировали напасть на полицейских в Каспийске и Грозном. В качестве оружия преступники намеревались использовать бомбу, схему изготовления которой нашли в интернете, а также квадрокоптер.
«Я начал подготавливаться к тому, что совершу вооружённую атаку на сотрудников ДПС или МВД. Я подготавливал план нападения, хотел купить квадрокоптер и установить на нём специальный спусковой механизм, как делают в ИГ», — сказал один из задержанных.
Одним из наиболее резонансных стал инцидент в Тюмени. Там в ночь с 12 на 13 апреля была проведена контртеррористическая операция, в ходе которой ликвидировали двух членов ИГ — они отказались сдать оружие и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
Погибших или пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов или гражданского населения нет.
Вместе с тем с 2010 года число преступлений террористической направленности в России сократилось почти в 100 раз, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
«Комплекс принятых организационных, профилактических и силовых мер позволил почти в 100 раз сократить число совершённых преступлений террористической направленности: с 779 в 2010 году до девяти в 2018-м», — сказал он 18 апреля.
При этом 35 таких преступлений было предотвращено. Число же предотвращённых терактов в 2018 году — 19, сообщил в марте этого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Только в прошлом году в стране предотвращено 35 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов», — отметил он.
Однако Патрушев подчеркнул, что террористы постоянно совершенствуют методы своей деятельности, поэтому необходимо поддерживать высокий уровень готовности.
«Постоянно проверяют нашу бдительность, поэтому говорить о смягчении антитеррористических мер преждевременно. Нормы должны соответствовать реально существующим вызовам и угрозам», — сказал он.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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