«Вооружённые приверженцы ИГ»: ФСБ проводит в Тюмени контртеррористическую операцию

Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в регионе режим контртеррористической операции. Ведомство располагает информацией о пребывании в городе вооружённых сторонников террористической организации «Исламское государство»*. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.