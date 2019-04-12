«Вооружённые приверженцы ИГ»: ФСБ проводит в Тюмени контртеррористическую операцию
- vk.com
- © АВТО Тюмень
-
12 апреля 2019
Национальный антитеррористический комитет отмечает, что подозреваемые оказали сопротивление.
«На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате последовавшей перестрелки преступники были нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК.
-
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Тюмени ликвидированы подозреваемые в связях с «Исламским государством».
-
По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирных жителей в ходе КТО в Тюмени нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона.
«Насколько я знаю, во всех событиях, которые сейчас происходили, никаких пострадавших нет. Пока у меня никакой информации о пострадавших или погибших нет», — заявил представитель ведомства.
-
ФСБ просит тюменцев отнестись с пониманием к введению режима КТО.
«Оперативный штаб в Тюменской области обращается к жителям Тюмени с просьбой с пониманием отнестись к введению правового режима контртеррористической операции», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Режим КТО означает, что в регионе действуют специальные меры и временные ограничения. Так, предусмотрено усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта и пешеходов, а также проверка удостоверяющих личность документов и контроль телефонных переговоров.
- © Обратная сторона Тюмени/Telegram
-
Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новосёлов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
-
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовики выяснили, что в одном из частных домов в Тюмени находятся вооружённые приверженцы «Исламского государства»*. По информации ведомства, сторонники запрещённого движения намеревались провести теракт в местах массового скопления людей.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.