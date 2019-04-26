«Планировал резонансный теракт»: ФСБ задержала в Нальчике боевика «Исламского государства»

В Кабардино-Балкарии задержан член группировки «Исламское государство»*, планировавший совершить резонансный теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Обезвреженный боевик ранее входил в бандгруппу, которая летом 2010 года атаковала Баксанскую гидроэлектростанцию. После нейтрализации главарей ячейки радикал наладил контакты с находящимися на территории Сирии членами ИГ. От них он получил указание подготовить и провести теракт.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Нальчике члена террористической группировки «Исламское государство»*, который ранее входил в баксанскую бандгруппу. ФСБ и полиция провели совместную спецоперацию в столице Кабардино-Балкарии в четверг, 25 апреля.

По информации Центра общественных связей ФСБ России, боевик планировал совершить резонансный теракт с использованием изготовленного им самодельного взрывного устройства. СВУ, а также экстремистская литература и другие доказательства причастности радикала к подготовке теракта были обнаружены в его жилище. Взрывное устройство ликвидировано.

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«По имеющимся данным, ранее задержанный входил в состав так называемой баксанской бандгруппы, по указанию главарей которой занимался изготовлением самодельных взрывных устройств, аналогичных изъятому, использовавшихся при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыве сотрудников правоохранительных органов на территории КБР в период с 2009 по 2012 год», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Баксанская бандгруппа входила в состав действовавшей на Северном Кавказе группировки «Объединённый Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая»**. Девять её членов 21 июля 2010 года совершили теракт на Баксанской ГЭС. Жертвами нападения стали двое сотрудников вневедомственной охраны, а сам гидротехнический объект был выведен из строя на два с половиной года — после диверсии его серьёзно модернизировали.

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что после нейтрализации главарей и активных членов этой бандгруппы задержанный в Нальчике радикал «установил конспиративные контакты с модераторами» ИГ, находящимися на территории Сирии. От них он получил указание подготовить и провести террористическую атаку.

Следователи Управления ФСБ по Кабардино-Балкарской Республике возбудили уголовное дело по факту приготовления к совершению теракта. Специалисты компетентных органов проводят дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия.

Антитеррористическая деятельность

Спецоперация в Нальчике стала очередным успешным антитеррористическим мероприятием на счету российских спецслужб за последнее время. Так, в начале недели в Грозном и Махачкале была пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников «Исламского государства», которые готовили нападения на сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.

Также в Приморском крае ликвидирована ячейка террористической организации «Джамаат Таухид ва Джихад»***, среди членов которой было четверо выходцев из Центрально-Азиатского региона. Они занимались финансированием террористических структур, планировали провести серию разбойных нападений на коммерсантов, а затем выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне радикалов.

Кроме того, 12 апреля в ходе контртеррористической операции в Тюмени были ликвидированы двое сторонников «Исламского государства». На предложение сложить оружие и сдаться властям экстремисты открыли стрельбу по силовикам, после чего были уничтожены. По данным ФСБ, боевики планировали устроить теракт в местах массового скопления людей.

По словам директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, принимаемый силовыми органами комплекс мер позволил в последние годы значительно сократить число террористических преступлений в России.

«Комплекс принятых организационных, профилактических и силовых мер позволил почти в сто раз сократить число совершённых преступлений террористической направленности: с 779 в 2010 году до девяти в 2018-м», — заявил Бортников, выступая на открытии Конференции по противодействию международному терроризму под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что всего в 2018 году на территории России была пресечена деятельность 37 террористических ячеек и ликвидировано 65 боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Объединённый Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая» — организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.07.2010).

*** «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад» («Джамаат Таухид ва Джихад», «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад») — организация признана террористической по решению Московского областного суда от 28.04.2017.