«На предложение сложить оружие открыли стрельбу»: что известно о ликвидации террористов в Тюмени

В ходе контртеррористической операции в Тюмени ликвидированы двое сторонников «Исламского государства»*. При попытке задержать злоумышленников им предложили сдать оружие, однако в ответ они открыли огонь. В результате перестрелки террористы были уничтожены. Очевидцы рассказали RT, что во время КТО в городе были слышны выстрелы и взрывы. По их словам, из соображений безопасности силовики эвакуировали целый район города. В результате операции не пострадали ни гражданские лица, ни сотрудники правоохранительных органов.

В Тюмени ликвидированы двое сторонников запрещённой в России организации «Исламское государство»*, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате последовавшей перестрелки преступники были нейтрализованы», — рассказали в НАК о подробностях операции.

Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

Накануне управление ФСБ по Тюменской области объявило в регионе режим контртеррористической операции. Ведомство заявило, что располагает информацией о пребывании в одном из частных домов Тюмени сторонников «Исламского государства».

По данным ФСБ, вооружённые злоумышленники планировали совершить теракт в местах массового скопления людей.

«В целях недопущения совершения террористического акта и для обеспечения безопасности граждан начальником РУФСБ России по Тюменской области принято решение о проведении контртеррористической операции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Операция проходит в Тюмени в границах улиц Новосёлов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа города.

«Руководство контртеррористической операцией возложено на начальника РУФСБ России по Тюменской области. Оперативным штабом осуществляются мероприятия по пресечению террористического акта», — сообщили в ФСБ.

Очевидцы рассказали, что в ходе операции был эвакуирован целый район — как частный сектор, так и жилые дома. Из соображений безопасности людей направляли в школы, лицеи и колледжи.

«Были громкие взрывы, большая стрельба. Мой друг живёт в том районе, говорит, что было три или четыре взрыва. По всему городу было слышно! Моего друга с семьёй эвакуировали в лицей, очень волновался за него. Главное, что всех обезвредили и всё будет хорошо», — рассказал RT житель Тюмени Андрей Новак.

ФСБ попросила тюменцев проявить понимание к сложившейся ситуации и требованиям, которые сопровождают режим КТО.

«Оперативный штаб в Тюменской области обращается к жителям Тюмени с просьбой с пониманием отнестись к введению правового режима контртеррористической операции», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Напомним, при режиме КТО в регионе вводятся специальные меры и временные требования, направленные на усиление общественного контроля. Речь идёт о проверках документов, удалении жителей с отдельных объектов и территорий, буксировке транспортных средств, проверке телефонных переговоров и прочих действиях.

Другие операции в 2019 году

С начала 2019 года НАК уже провёл ряд антитеррористических операций. В марте силовики ликвидировали боевика в Самарской области, который планировал совершить взрыв в месте массового скопления людей.

В ходе операции сотрудники силовых ведомств предложили засевшему в доме преступнику сдаться, однако в ответ он открыл огонь и применил боевую гранату. В ходе последовавшего за этим боя злоумышленник был ликвидирован.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов при задержании террориста не было. В доме боевика обнаружили боеприпасы, оружие и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

В конце февраля в Кабардино-Балкарской Республике ликвидированы трое боевиков, которые планировали совершить теракт.

По информации НАК, обезвреженные злоумышленники были участниками религиозно-экстремистской группировки. Им также предложили сложить оружие и сдаться властям, но преступники открыли огонь и были ликвидированы.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе операции не пострадали. На месте перестрелки силовики обнаружили автоматы и патроны к ним.

До этого в феврале состоялась операция против террористов в Дагестане, в ходе которой ликвидирован боевик. Отмечается, что он готовил теракт.

Бандит устроил перестрелку, несмотря на предложение сдать оружие. На месте столкновения нашли тайник с оружием и боеприпасами, а также готовые к использованию пояс смертника и начинённое взрывоопасными веществами ведро.

В доме боевика обнаружили лабораторию по изготовлению взрывных устройств. Силовые ведомства сообщили, что злоумышленник рассчитывал устроить взрыв в Дербенте.

Кроме того, в Дагестане в начале января группа неизвестных на автомобиле ВАЗ 2107 попыталась напасть на сотрудников ДПС. Впоследствии боевики открыли огонь и были нейтрализованы. В их автомобиле нашли два автомата, пистолет и боеприпасы.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.