В НАК заявили о ликвидации инфраструктурной базы террористов в России
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«Ликвидирована его инфраструктура и система управления», — заявил Пржездомский, комментируя меры по противодействию терроризму в России.
При этом он отметил, что ещё рано говорить об окончательной победе над терроризмом.
Ранее директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что бойцы спецподразделений ведомства совместно с другими силовыми структурами за три года нейтрализовали более 200 бандитов и уничтожили около 500 схронов и тайников с оружием и боеприпасами.