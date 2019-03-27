В НАК заявили о ликвидации инфраструктурной базы террористов в России

Глава информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) России Андрей Пржездомский заявил о ликвидации инфраструктурной базы террористов и их системы управления в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ликвидирована его инфраструктура и система управления», — заявил Пржездомский, комментируя меры по противодействию терроризму в России.

При этом он отметил, что ещё рано говорить об окончательной победе над терроризмом.

Ранее директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что бойцы спецподразделений ведомства совместно с другими силовыми структурами за три года нейтрализовали более 200 бандитов и уничтожили около 500 схронов и тайников с оружием и боеприпасами.