В России за три года нейтрализовано более 200 бандитов

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Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что бойцы спецподразделений ведомства совместно с другими силовыми структурами за три года нейтрализовали более 200 бандитов и уничтожили около 500 схронов и тайников с оружием и боеприпасами.
В России за три года нейтрализовано более 200 бандитов
  • РИА Новости

«Совместно с коллегами из других силовых структур бойцы спецподразделений Росгвардии за три года нейтрализовали более 200 бандитов и уничтожили около 500 схронов и тайников с оружием и боеприпасами», — цитирует РИА Новости Золотова.

Он подчеркнул, что противодействие террористическим угрозам остаётся одним из важнейших направлений работы Росгвардии. 

В декабре в Росгвардии заявили, что в 2018 году на территории республик Северного Кавказа были нейтрализованы 47 участников бандгрупп и террористических ячеек.

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