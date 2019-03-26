В России за три года нейтрализовано более 200 бандитов
- РИА Новости
«Совместно с коллегами из других силовых структур бойцы спецподразделений Росгвардии за три года нейтрализовали более 200 бандитов и уничтожили около 500 схронов и тайников с оружием и боеприпасами», — цитирует РИА Новости Золотова.
Он подчеркнул, что противодействие террористическим угрозам остаётся одним из важнейших направлений работы Росгвардии.
В декабре в Росгвардии заявили, что в 2018 году на территории республик Северного Кавказа были нейтрализованы 47 участников бандгрупп и террористических ячеек.