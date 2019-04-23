Предотвратили атаку с беспилотника: сотрудники ФСБ задержали членов ячейки ИГ на Северном Кавказе
- Сотрудники ФСБ РФ во время задержания лиц, причастных к деятельности террористической организации «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад»**, в Приморском крае
- РИА Новости
- © ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность сторонников «Исламского государства» в Дагестане и Чечне. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Группу из пяти злоумышленников удалось задержать в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Махачкалы и Грозного. ФСБ отмечает, что боевики намеревались напасть на полицейских в Каспийске и Грозном.
Для этого они рассчитывали воспользоваться схемой изготовления бомбы, обнаруженной в интернете, а также квадрокоптером.
«Я начал подготавливаться к тому, что совершу вооружённую атаку на сотрудников ДПС или МВД. Я подготавливал план нападения, хотел купить квадрокоптер и установить на нём специальный спусковой механизм, как делают в ИГ», — сказал задержанный, запись этого признания распространила ФСБ.
Он добавил, что намеревался совершить атаку с воздуха, применив самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами и прикреплённое к квадрокоптеру.
В ходе обыска у экстремистов нашли компоненты для изготовления взрывных устройств, револьвер кустарного производства, четыре выстрела для гранатомёта, две гранаты, три боевых ножа, магазины от автомата Калашникова и более 80 патронов различного калибра.
Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили у сторонников ИГ записи суицидального характера.
- Сотрудник ФСБ РФ во время задержания члена террористической организации «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад» в Приморском крае
- РИА Новости
- © ЦОС ФСБ РФ
Следственные органы Дагестана возбудили в отношении задержанных уголовные дела по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).
Кроме того, ещё одну группу злоумышленников ФСБ задержала в Приморье. В регионе пресечена деятельность ячейки террористической организации «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад»**. В состав группы входили четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона. Они рассчитывали ограбить нескольких местных бизнесменов и скрыться в Сирии, чтобы воевать на стороне террористов.
В ходе обыска у них обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых устройств, переделанный под боевые патроны травматический пистолет Макарова, религиозно-экстремистская литература и средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных в Приморье.
Другие операции в 2019 году
Напомним, в последний раз крупная антитеррористическая операция ФСБ состоялась 12 апреля в Тюмени. Силовики взяли штурмом частный дом, в котором укрылись вооружённые боевики.
На предложение сложить оружие и сдаться экстремисты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и были ликвидированы в ходе последовавшей за этим перестрелки.
В доме боевиков нашли два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозную литературу и различные носители электронной информации. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что боевики планировали совершить теракт в людном месте.
В ходе операции не пострадали ни силовики, ни местные жители. Очевидцы рассказали, что для задержания террористов был эвакуирован целый район. Местных жителей временно направляли в школы.
С начала года Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о ряде других крупных операций против боевиков на территории России. Так, в марте в Саратовской области в ходе перестрелки ликвидировали террориста, который намеревался совершить взрыв в месте массового скопления людей. В его доме нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство.
В конце февраля трёх боевиков обезвредили в Кабардино-Балкарской Республике. По информации НАК, злоумышленники были участниками религиозно-экстремистской группировки и располагали несколькими автоматами с патронами. В том же месяце прошла операция против террористов в Дагестане, в ходе которой ликвидирован боевик. По информации силовых ведомств, он намеревался устроить взрыв в Дербенте.
Ещё один инцидент в Дагестане произошёл в начале года. В январе группа неизвестных на автомобиле ВАЗ-2107 попыталась напасть на сотрудников ДПС. Позднее их ликвидировали, в использованной ими машине нашли два автомата, пистолет и боеприпасы.
В апреле директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с 2010 года в России почти в 100 раз сократилось количество террористических преступлений.
«Комплекс принятых организационных, профилактических и силовых мер позволил почти в 100 раз сократить число совершённых преступлений террористической направленности: с 779 в 2010 году до девяти в 2018-м», — приводит ТАСС слова Бортникова.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского областного суда от 28.04.2017.