Предотвратили атаку с беспилотника: сотрудники ФСБ задержали членов ячейки ИГ на Северном Кавказе

ФСБ обезвредила группы сторонников «Исламского государства»* в Дагестане и Чечне. Они намеревались изготовить взрывное устройство по инструкции из интернета, а затем атаковать сотрудников полиции при помощи квадрокоптера. Кроме того, в Приморье задержаны члены террористической ячейки, которые планировали ограбить местных бизнесменов и скрыться в Сирии, чтобы воевать на стороне запрещённых формирований. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность сторонников «Исламского государства» в Дагестане и Чечне. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Группу из пяти злоумышленников удалось задержать в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Махачкалы и Грозного. ФСБ отмечает, что боевики намеревались напасть на полицейских в Каспийске и Грозном.

Для этого они рассчитывали воспользоваться схемой изготовления бомбы, обнаруженной в интернете, а также квадрокоптером.

«Я начал подготавливаться к тому, что совершу вооружённую атаку на сотрудников ДПС или МВД. Я подготавливал план нападения, хотел купить квадрокоптер и установить на нём специальный спусковой механизм, как делают в ИГ», — сказал задержанный, запись этого признания распространила ФСБ.

Он добавил, что намеревался совершить атаку с воздуха, применив самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами и прикреплённое к квадрокоптеру.

В ходе обыска у экстремистов нашли компоненты для изготовления взрывных устройств, револьвер кустарного производства, четыре выстрела для гранатомёта, две гранаты, три боевых ножа, магазины от автомата Калашникова и более 80 патронов различного калибра.

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили у сторонников ИГ записи суицидального характера.

Сотрудник ФСБ РФ во время задержания члена террористической организации «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад» в Приморском крае

РИА Новости

© ЦОС ФСБ РФ

Следственные органы Дагестана возбудили в отношении задержанных уголовные дела по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Кроме того, ещё одну группу злоумышленников ФСБ задержала в Приморье. В регионе пресечена деятельность ячейки террористической организации «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад»**. В состав группы входили четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона. Они рассчитывали ограбить нескольких местных бизнесменов и скрыться в Сирии, чтобы воевать на стороне террористов.

В ходе обыска у них обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых устройств, переделанный под боевые патроны травматический пистолет Макарова, религиозно­-экстремистская литература и средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных в Приморье.

Другие операции в 2019 году

Напомним, в последний раз крупная антитеррористическая операция ФСБ состоялась 12 апреля в Тюмени. Силовики взяли штурмом частный дом, в котором укрылись вооружённые боевики.

На предложение сложить оружие и сдаться экстремисты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и были ликвидированы в ходе последовавшей за этим перестрелки.

В доме боевиков нашли два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозную литературу и различные носители электронной информации. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что боевики планировали совершить теракт в людном месте.

В ходе операции не пострадали ни силовики, ни местные жители. Очевидцы рассказали, что для задержания террористов был эвакуирован целый район. Местных жителей временно направляли в школы.

С начала года Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о ряде других крупных операций против боевиков на территории России. Так, в марте в Саратовской области в ходе перестрелки ликвидировали террориста, который намеревался совершить взрыв в месте массового скопления людей. В его доме нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство.

В конце февраля трёх боевиков обезвредили в Кабардино-Балкарской Республике. По информации НАК, злоумышленники были участниками религиозно-экстремистской группировки и располагали несколькими автоматами с патронами. В том же месяце прошла операция против террористов в Дагестане, в ходе которой ликвидирован боевик. По информации силовых ведомств, он намеревался устроить взрыв в Дербенте.

Ещё один инцидент в Дагестане произошёл в начале года. В январе группа неизвестных на автомобиле ВАЗ-2107 попыталась напасть на сотрудников ДПС. Позднее их ликвидировали, в использованной ими машине нашли два автомата, пистолет и боеприпасы.

В апреле директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с 2010 года в России почти в 100 раз сократилось количество террористических преступлений.

«Комплекс принятых организационных, профилактических и силовых мер позволил почти в 100 раз сократить число совершённых преступлений террористической направленности: с 779 в 2010 году до девяти в 2018-м», — приводит ТАСС слова Бортникова.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского областного суда от 28.04.2017.