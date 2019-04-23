Задержанные ФСБ члены ячейки ИГ готовили теракты против полицейских
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«Участниками группы осуществлялись действия по подготовке преступлений террористического характера в отношении сотрудников полиции в городах Каспийск и Грозный», — заявили в ведомстве.
В ходе обысков изъяты компоненты для изготовления СВУ, револьвер кустарного производства, гранаты.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК России.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.