Задержанные ФСБ члены ячейки ИГ готовили теракты против полицейских

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Задержанные ФСБ в Махачкале и Грозном члены ячейки террористической организации «Исламское государство»* готовили теракты против полицейских.
Задержанные ФСБ члены ячейки ИГ готовили теракты против полицейских
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

«Участниками группы осуществлялись действия по подготовке преступлений террористического характера в отношении сотрудников полиции в городах Каспийск и Грозный», — заявили в ведомстве.

В ходе обысков изъяты компоненты для изготовления СВУ, револьвер кустарного производства, гранаты.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК России.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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