ФСБ задержала подозреваемого в финансировании ИГ жителя Абакана

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Сотрудники Федеральной службы безопасности в Хакасии задержали жителя Абакана, подозреваемого в финансировании «Исламского государства»*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ.
ФСБ задержала подозреваемого в финансировании ИГ жителя Абакана
  • РИА Новости

Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий были изъяты электронные средства связи и банковские карты, используемые для осуществления противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности».

12 апреля в Тюмени в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое сторонников террористической группировки «Исламское государство». Уточняется, что они намеревались устроить теракты.

Очевидец рассказал RT, что во время проведения КТО в городе были слышны автоматные очереди, возник пожар.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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